alyona alyona с щеткой в руке приехала чистить Софийскую площадь после дрифта

Также звезда обратилась к организаторам скандальных съемок.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona приехала на Софийскую площадь, где накануне стала участницей незаконных съемок в исторической части города.

В сторис своей страницы в Instagram реперша сообщила, что после 15:00 отправляется в центр Киева, чтобы отмыть площадь после дрифта. В помощь артистка взяла членов своей команды, а также пригласила присоединиться всех неравнодушных. Кроме того Алена обратилась к организаторам скандального дрифта, компании Red Bull.

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"Еще у меня есть один вопросик — Red Bull, где ваши крылья? Я вас как организаторов этого действа прошу прийти, прилететь, приехать, собрать максимальное количество всевозможной техники и отчистить", — призвала певица.

Также Алена показалась на Софийской площади со щеткой и в рукавицах. Она сообщила, что уже час отчищает последствия незаконного дрифта. Артистка сообщила, что будет находиться на площади до вечера.

Также вместе с Аленой исторический центр города отмывают волонтеры. В общественной организации подчеркнули, что брущатку они мыли абсолютно бесплатно, не получив никакого финансирования.

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Отметим, что до этого брущатку пыталась отмыть клининговая компания, однако им это до конца не удалось.

Напомним, на Софийской площади дрифтили украинская реперша alyona alyona и комментатор киберспортивных соревнований Виталий Волочай. Экстремальную езду организовала компания Red Bull, которой власть Киева не позволила проводить такие съемки. Кроме того, по данным ТСН.ua, в съемках участвовали два профессиональных дрифтера — украинец Александр Гринчук и ирландец Конор Шанаган.

Отметим, что компания Red Bull извинилась за дрифт на Софийской площади в Киеве. Также компания заверила, что оставит место проведения мероприятия убранным и в том же состоянии, как было до начала съемок. В свою очередь, alyona alyona объяснила, что не знала о незаконности этих съемок. По словам реперши, ее заверили, что все разрешения на проведение дрифта есть, сами съемки приурочены ко Дню Независимости, а ее пригласили принять участие как лидера мнений.

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