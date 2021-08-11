alyona alyona с щеткой в руке приехала чистить Софийскую площадь после дрифта

Также звезда обратилась к организаторам скандальных съемок.
Украинская рэп-исполнительница alyona alyona приехала на Софийскую площадь, где накануне стала участницей незаконных съемок в исторической части города.
В сторис своей страницы в Instagram реперша сообщила, что после 15:00 отправляется в центр Киева, чтобы отмыть площадь после дрифта. В помощь артистка взяла членов своей команды, а также пригласила присоединиться всех неравнодушных. Кроме того Алена обратилась к организаторам скандального дрифта, компании Red Bull.
"Еще у меня есть один вопросик — Red Bull, где ваши крылья? Я вас как организаторов этого действа прошу прийти, прилететь, приехать, собрать максимальное количество всевозможной техники и отчистить", — призвала певица.
Также Алена показалась на Софийской площади со щеткой и в рукавицах. Она сообщила, что уже час отчищает последствия незаконного дрифта. Артистка сообщила, что будет находиться на площади до вечера.
Также вместе с Аленой исторический центр города отмывают волонтеры. В общественной организации подчеркнули, что брущатку они мыли абсолютно бесплатно, не получив никакого финансирования.
Отметим, что до этого брущатку пыталась отмыть клининговая компания, однако им это до конца не удалось.
Напомним, на Софийской площади дрифтили украинская реперша alyona alyona и комментатор киберспортивных соревнований Виталий Волочай. Экстремальную езду организовала компания Red Bull, которой власть Киева не позволила проводить такие съемки. Кроме того, по данным ТСН.ua, в съемках участвовали два профессиональных дрифтера — украинец Александр Гринчук и ирландец Конор Шанаган.
Отметим, что компания Red Bull извинилась за дрифт на Софийской площади в Киеве. Также компания заверила, что оставит место проведения мероприятия убранным и в том же состоянии, как было до начала съемок. В свою очередь, alyona alyona объяснила, что не знала о незаконности этих съемок. По словам реперши, ее заверили, что все разрешения на проведение дрифта есть, сами съемки приурочены ко Дню Независимости, а ее пригласили принять участие как лидера мнений.