alyona alyona серьезно заболела и назвала диагнозы: "Буду принимать антибиотики"

Рэп-исполнительница alyona alyona поделилась грустными новостями.

Артистка в Instagram-stories призналась, что серьезно заболела. После того, как знаменитость вернулась с прифронтовых концертов, подхватила гайморит и бронхит. Впрочем, звезда надеется быстро поправиться, ведь 20 мая у нее запланированный концерт, который она не отменяет.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Я вернулась с прифронтовых концертов с хорошим настроением и с гайморитом и бронхитом. Жизнь прекрасна… Буду готовить оладьи из цуккини и принимать антибиотики", — поделилась артистка.

Однако знаменитость все равно в хорошем настроении, ведь получила шквал позитивных эмоций, когда выступала для военных.

"Но за эти два дня я получила просто вагон впечатлений", – рассказала знаменитость.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

В частности, alyona alyona выступала для военных с певцом Pianoбой, скрипачом Моисеем Бондаренко.

alyona alyona спела для военных / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Кстати, когда защитники благодарили артистов за концерт, рэп-исполнительница даже не смогла сдержать эмоций и заплакала.

alyona alyona спела для военных / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко рассказывала, что ее 5-летний сын заболел. Врачи обнаружили в крови у мальчика бактериальную инфекцию.

Читайте также: