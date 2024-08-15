alyona alyona шокировала, как украинцы за границей ее обманули и дали на помощь ВСУ фальшивые деньги

Одна из представительниц Украины на "Евровидении-2024", реперша alyona alyona шокировала, как украинцы за границей ее нагло обманули.

В исполнительнице на днях состоялся концерт за границей, где собралось около 500 украинцев. После выступления артистка делилась радостной новостью, что молодежь задонатила на помощь ВСУ семь тысяч гривен. Денежные средства они дали в руки бэк-вокалистке и попросили перевести их на благотворительный сбор.

"В тот день кто-то под сценой дал в руки моей бэк-вокалистке Веронике горсть тысяч гривен и попросил передать, как донат на помощь ВСУ. Мы очень все обрадовались, потому что у меня как раз идет сбор и было очень приятно за человеческое неравнодушие", — вспомнила артистка .

Фальшивые деньги, которые молодежь дала alyona alyona / Фото: Instagram/Alyona Alyona

Конечно, alyona alyona поделилась приятными новостями в своем Instagram с подписчиками. Однако бдительные пользователи обратили внимание, что это не настоящие средства, а сувенирные. Артистка говорит, что ей стало очень досадно, что некоторые украинцы за границей позволяют себе такие шутки. Сама же alyona alyona заменит сувенирные семь тысяч гривен настоящими, которые задонатит на сбор для военных из своего кармана.

"Когда я выложила об этом сторис и поделилась своей радостью, один из украинцев написал, что это фальшивые гривны. Тогда я достала эту горсть гривен, развернула ее, и оказалось, что это действительно сувениры. Я обычно доверяю людям и мне было так грустно, что некоторые украинцы за границей позволяют себе такие шутки, в то время, когда совсем не смешно парням и девушкам на передовой", — возмутилась исполнительница.

alyona alyona указали, что средства – фальшивые / Фото: Instagram/Alyona Alyona

Напомним, недавно бывший продюсер певца Олега Винника усомнился, что он помогает ВСУ. Александр Горбенко говорит, что команда исполнителя показывает одни и те же автомобили и не предоставляет никаких отчетов об израсходованных средствах.

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