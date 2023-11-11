alyona alyona шокировала, как в детстве родители ее булили из-за лишнего веса

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona решила быть откровенной со своими поклонниками и вспомнила, как ее булили из-за лишнего веса в детстве.

В частности, артистка припомнила свои школьные годы. На странице в Instagram Алена рассказала, что до шестого класса ее никто не хейтил из-за лишних кило. У нее было много друзей, первая любовь. Артистка ходила на танцы, пела на сцене. До тех пор, пока будущая звезда с родителями не переехала в другой город и пошла в гимназию:

"А потом гимназия... Она была маленькая, где-то до 200 учеников. И я единственная там была такая хорошо вкусная. А еще одежда: как ни крути, но она мне добавляла лет 10. В 11 на 20. Как учительница. Спасибо бабушке, что немного из гуманитарки передавала чего-то современного и соответствующих размеров. За это старшеклассники немного меня стебали. Был такой парень Лев, который мог даже ногой ударить по жопе, потому что у нас одинаковые портфели. А после уроков приставал, потому что у меня был уже второй размер груди в том возрасте", – начала рассказ Алена.

alyona alyona в детстве / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona в детстве / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

По словам артистки, быть в теле ей передалось по папиной линии. И родители Алены надеялись, что она вытянется со временем, как это сделали отец и ее тетя, сестра отца.

Алена призналась, что обожала взять в библиотеке сказки народов мира и читать их часами, при этом есть. Артистка признается, что в тот момент к ней пришло осуждение:

"В школе – от старшаков. В обществе – все ходили и что-то капали моим родителям на общих застольях, что я много ем. В семье – мама просто смотрела таким взглядом, молча, но глаза все говорили: "Ну может не ешь ты уже, а?". А папа спрашивал, пролажу ли я еще в дверь и налезает ли на меня еще одежда", – вспомнила неприятные моменты из детства певица.

alyona alyona в детстве / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Алена поделилась, что из-за обиды на зло всем ела тогда еще больше:

"Поэтому все мамки, которые у меня в частных сообщениях спрашивают, что делать, чтобы ребенок контролировал вес – главное, не поступайте так. Говорила ли я об этом с родителями? Нет", – призналась Алена.

Аритстка объяснила, что начала об этом говорить сейчас, чтобы разобраться, почему она так выросла и "что именно ее организм прикрывает салком".

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Напомним, на днях alyona alyona поделилась, что у нее есть серьезные проблемы со здоровьем. Артистка уже перенесла операцию, сдала необходимые анализы, показавшие не утешительный результат.

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