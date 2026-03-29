alyona alyona шокировала признанием об уколах для похудения и жизни без важного органа

Украинская рэперша alyona alyona призналась в опыте использования препаратов для похудения, высказалась о хейте из-за веса и принятии себя.

Артистка в откровенном образе — в топе и колготках — на своем Instagram-аккаунте призналась, что думала о популярных препаратах для похудения, однако не возлагает на них больших надежд. По ее словам в комментарии Юлии Норец, без изменения образа жизни никакие инъекции не дадут длительного эффекта. Она подчеркнула: главное — это системность в питании и физической активности.

«У меня был такой опыт. Но уколы это не панацея, если ты живешь тем же ритмом жизни, которым и жил и в нем ты набираешь, то уколы не помогут похудеть и удержать результат. Уколы это вспомогательное. То единственное, что работает, — это дефицит калорий и регулярные физические нагрузки», — сказала рэперша.

Кроме этого, alyona alyona жестко высказалась о хейтерах и призналась, как реагирует на оскорбления из-за внешности. Она убеждена: критикуют преимущественно те, кто сам не доволен собственной жизнью. В то же время артистка не скрывает — негатив иногда задевает, но она быстро это проживает.

«Всю жизнь несется хейт. Во-первых, никто нормальный, счастливый полноценно и успешный никогда в жизни не будет хейтить. Хейтят несчастные люди. В голове себе говорю: „иди на**й“», — добавила артистка.

Также исполнительница поделилась личными деталями о здоровье и теле. В своих Instagram-историях она призналась, что много лет живет без желчного пузыря, и подчеркнула: никогда не соответствовала стандартам худобы. По ее словам, любые изменения в весе — это лишь ее решение, а не реакция на давление общества.

«Я никогда не была худой. Если я захочу похудеть, то это абсолютно мой выбор — стану ли я вехой или раздует меня, как воздушный шар», — подытожила alyona alyona.

Напомним, недавно alyona alyona обеспокоила возвращением серьезного диагноза и как от этого изменилась ее внешность.