alyona alyona стала жертвой воров: "Меня жизнь ничему не учит"

Неприятный инцидент случился утром в Киеве.
Украинская рэп-звезда Алена Савраненко, известная как alyona alyona, поделилась неприятными новостями.
Исполнительница рассказала, что стала жертвой воров. Это случилось сегодня, 28 декабря, утром в Киеве. В Алены вытащили из рюкзака кошелек.
"Вот такое утро. Год назад тоже кошелек вытащили. Что-то меня жизнь ничему не учит", — поделилась рэперша.
К слову, кошелек звезды все же нашли благодаря карточкам. В Instagram-stories Алена опубликовала переписку с девушкой, которая рассказала об этом.
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