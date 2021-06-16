alyona alyona топлесс и в трусах засветила складочки на спине

Артистка продолжает делать фотопародии.

Украинская реперша alyona alyona, которая на днях отпраздновала 30-летие, продолжает делать шокирующие фотопародии на известных людей.

На этот раз в поле зрения исполнительницы оказался американский рэпер Lil Nas X. Алена воспроизвела его фото, где он в стрингах позировал спиной к камере.

Lil Nas X / instagram.com/alyona.alyona.official

В свою очередь реперша появилась на снимке топлесс в бежевых трусах и длинными ногтями. Как призналась певица, таким образом она привлекает внимание к тому, когда оскорбляют сильный пол.

instagram.com/alyona.alyona.official

"Когда речь идет о домашнем насилии, в голову сразу приходят образы мужчины-деспота и женщины-жертвы. Но мало кто смотрит на эту ситуацию под обратным углом. Вы, скорее всего, или не слышали, или слышали очень редко о женском абьюзе. Конечно, ведь признаться мужчине в том, что его обижает девушка — такое фаталити. Все мужество просто собирается в тряпочку и прямо в мусорное ведро", — отметила Алена.

Реперша заметила, что чаще всего женский абьюз проявляется в моральной сфере.

"Словесные унижения, подколки, прямые оскорбления. "Слышь ты, болван, почему не убрал за собой в туалете" или "Мне стыдно сидеть с тобой в гостях за столом, потому что у тебя подертые пальцы от работы". И таких примеров миллион, не говоря уже о половых унижениях. Психологическое здоровье не восстанавливается так же как физическое", — отметила Алена.

Напомним, ранее alyona alyona топлес засветила грудь в ванной среди обнаженных кукол Барби. Реперша подняла тему стандартов красоты.

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