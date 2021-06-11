alyona alyona топлесс засветила грудь в ванной среди обнаженных кукол Барби

Реперша подумала о стандартах красоты.

Известная украинская реперша alyona alyona устроила новую откровенную фотосессию.

На снимке, которым 29-летняя звезда поделилась в своем Instagram, она позировала, лежа в ванне топлесс среди обнаженных кукол Барби. Артистка с легким мейком засветила бюст и татуировки между грудью.

instagram.com/alyona.alyona.official

В заметке исполнительница подумала о стандартах красоты.

"Когда не кайфуют от моих килограммов — я слышу шум. Девушки, у меня к вам вопрос. Ваше тело красивое? Можете не отвечать, я знаю, что да. Ваша красота заключается не в том, насколько вы подходите к стандартам "90-60-90", ваша красота в уникальности. Шрамы, родинки (маленькие, большие и очень большие) и дефекты делают ваше тело уникальным. В этом и есть тру красота", — отметила звезда.

Алена Савраненко (настоящее имя исполнительницы — Ред.) Добавила, что она — амбасадор проекта #ПокажітьНас, цель которого – донести каждой девушке то, насколько она может быть красивой.

В комментариях фаны откликнулись и оставили кучу сообщений.

Алена, ты такая кайфовая! Аж плакать от счастья хочу

Главное, чтобы человек не был говном. А все остальное не имеет значения

Действительно, неважно как выглядит человек, главное, чтобы он сам чувствовал себя счастливым в любом теле. "Идеальная" внешность не спасет человека от внутреннего неприятия себя

Напомним, ранее alyona alyona в парео позировала с расставленными ногами на пляже. Артистка наслаждается отдыхом в Турции.

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