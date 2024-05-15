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alyona alyona удивила, что украинскую делегацию оштрафовали на "Евровидении-2024"

alyona alyona удивила, что украинскую делегацию оштрафовали на "Евровидении-2024"

alyona alyona и Jerry Heil / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Артистка объяснила, как это произошло.

Украинская исполнительница alyona alyona, которая в дуэте с Jerry Heil представляла Украину на "Евровидении-2024", рассказала о неприятном инциденте, случившемся на конкурсе.

В частности, артистка в своем Instagram поделилась, что они с украинской делегацией просто не могли не напомнить миру о войне в Украине и терроре, который совершает Россия. Было принято рискованное решение. Команда решила надеть футболки с надписью "FREE AZOVSTAL DEFENDERS". Впрочем, это была непростая задача. По правилам конкурса это было строго-настрого запрещено делать.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official
alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Появиться в футболках FREE AZOVSTAL DEFENDERS было очень рисковой и сложной задачей. Любые надписи и бренды были запрещены, охрана проверяла всю одежду и, если на ней была надпись, просили снять ее или заклеивали надписи черным скотчем. Перед входом в зал наша команда надела футболки под свои футболки и кофты и смогли пройти с ними в гринрумы", — поделилась alyona alyona.

Украинская делегация на
Украинская делегация на "Евровидении-2024" / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

В украинской делегации было несколько секунд, когда в прямом эфире их транслировали. Украинцы ею воспользовались и показалась в футболках с напоминанием об украинских военнопленных. За нарушение правил конкурса украинская делегация отделалась штрафом.

Украинская делегация на
Украинская делегация на "Евровидении"

"Мы знали, что когда будут показывать повторы выступлений всех артистов, то будут показывать и саму делегацию. Поэтому когда к нам подошла камера, наша команда быстро раскрылась и показали наш призыв на весь мир. Мы очень рисковали, однако все получилось. Отбились просто финансовым штрафом", — отметила певица.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, что украинская делегация нарушила правила "Евровидения-2024", надев футболки с напоминанием о военнопленных. Впрочем, на alyona alyona и Jerry Heil не рисковали одевать и объяснили почему.

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