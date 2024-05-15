alyona alyona удивила, что украинскую делегацию оштрафовали на "Евровидении-2024"

Украинская исполнительница alyona alyona, которая в дуэте с Jerry Heil представляла Украину на "Евровидении-2024", рассказала о неприятном инциденте, случившемся на конкурсе.

В частности, артистка в своем Instagram поделилась, что они с украинской делегацией просто не могли не напомнить миру о войне в Украине и терроре, который совершает Россия. Было принято рискованное решение. Команда решила надеть футболки с надписью "FREE AZOVSTAL DEFENDERS". Впрочем, это была непростая задача. По правилам конкурса это было строго-настрого запрещено делать.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Появиться в футболках FREE AZOVSTAL DEFENDERS было очень рисковой и сложной задачей. Любые надписи и бренды были запрещены, охрана проверяла всю одежду и, если на ней была надпись, просили снять ее или заклеивали надписи черным скотчем. Перед входом в зал наша команда надела футболки под свои футболки и кофты и смогли пройти с ними в гринрумы", — поделилась alyona alyona.

Украинская делегация на "Евровидении-2024" / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

В украинской делегации было несколько секунд, когда в прямом эфире их транслировали. Украинцы ею воспользовались и показалась в футболках с напоминанием об украинских военнопленных. За нарушение правил конкурса украинская делегация отделалась штрафом.

Украинская делегация на "Евровидении"

"Мы знали, что когда будут показывать повторы выступлений всех артистов, то будут показывать и саму делегацию. Поэтому когда к нам подошла камера, наша команда быстро раскрылась и показали наш призыв на весь мир. Мы очень рисковали, однако все получилось. Отбились просто финансовым штрафом", — отметила певица.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, что украинская делегация нарушила правила "Евровидения-2024", надев футболки с напоминанием о военнопленных. Впрочем, на alyona alyona и Jerry Heil не рисковали одевать и объяснили почему.

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