alyona alyona удивила, как запретила известному певцу выпускать клип с ней: "Мне стыдно"

Украинская рэперша alyona alyona, которая ранее удивила суммой своего дохода, рассказала, как запретила известному певцу выпускать клип с ней.

Исполнительницу попросили сняться в видеоработе. Артистке предложили сделать камео на ее песню "Рибки", где она должна была предстать в купальнике. alyona alyona согласилась, поскольку это был ее приятель. Однако на съемочной площадке певица поняла, что эта история ей совсем не близка. Во-первых, там она впервые услышала непосредственно саму песню. Во-вторых, партнерами певицы на съемочной площадке должны были быть полуобнаженные мужчины.

"Я снялась в чужом клипе, но этот клип выйдет без меня. В конце съемок, вечером, я позвонила и сказала, что не могу допустить, чтобы этот клип вышел. С одной стороны, мне стыдно, потому что я понимаю, что немного подвела людей. А с другой стороны, к сожалению, мне не скинули песню перед этим. Просто было на честном слове, потому что это друзья. Я должна была появиться в купальнике, но никто не сказал, что возле меня будут танцевать два полуголых мужчины. А я сонграйтер на "Детском Евровидении", - говорит артистка в интервью Славе Демину.

Наконец, alyona alyona все обдумала и решила, что эта история ей совсем не близка. Исполнительница позвонила, попросила прощения и запретила выпускать клип с ее участием. Кстати, это был артист Kozak Siromaha, который сейчас экспериментирует с музыкальным направлением.

"Когда я пришла, наверное, сразу надо было сказать, что это не моя история. А я снялась... Потом поделилась с командой, что чувствую, что этого не надо было делать, что это не мое, что это не искренне. Я не хочу поддерживать то, что не мое. Я позвонила, попросила прощения, что неправа, но и вы не скинули точный сценарий, а самое главное - песню. Это был Kozak Siromaha. Он изменил сейчас свое музыкальное направление", - вспомнила певица.

