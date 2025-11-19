ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
253
Время на прочтение
2 мин

alyona alyona удивила суммой своего заработка в месяц: "Получаю лишь долю, и это не 50 процентов"

Также артистка рассекретила доход с одного концерта.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
alyona alyona

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская рэперша alyona alyona, которая недавно раскрыла свой самый большой вес, удивила ежемесячным заработком.

Исполнительница из музыкального проекта получает долю дохода, и, как оказалось, это даже не 50 процентов. В интервью Славе Демину артистка говорит, что в месяц зарабатывает 2-3 тысячи долларов. Остальные средства певица платит команде, также вкладывает непосредственно в развитие карьеры.

"С проекта у меня есть доля дохода. Это две тысячи долларов, может быть три, но в лучшем случае и не сейчас. Все остальные средства - это тело проекта: следующие клипы, расчет с музыкантами, роялти по трекам. Я же не себе все забираю, а получаю лишь долю, и это не 50 процентов. Это может быть 3-4 тысячи долларов, а так 2-3", - делится певица.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Кстати, alyona alyona также удивила заработком непосредственно с концерта. По словам исполнительницы, это на самом деле небольшие средства, в частности, 300-400 долларов. Дело в том, что денег тоже приходится немало вкладывать в организацию концерта. Исполнительница призналась, что ей финансово куда выгоднее написать песню на продажу.

"Концерт - это большая команда, ты всем платишь. С концерта я получаю долларов 300-400. Мне лучше написать песню на продажу, это будет гораздо больший доход, чем концерт", - призналась певица.

Напомним, недавно alyona alyona объяснила, почему после "Евровидения" прекратила сотрудничать с коллегой Jerry Heil. Ранее в Сети ходили слухи об их якобы конфликте.

Дата публикации
Количество просмотров
253
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie