alyona alyona удивила суммой своего заработка в месяц: "Получаю лишь долю, и это не 50 процентов"

Украинская рэперша alyona alyona, которая недавно раскрыла свой самый большой вес, удивила ежемесячным заработком.

Исполнительница из музыкального проекта получает долю дохода, и, как оказалось, это даже не 50 процентов. В интервью Славе Демину артистка говорит, что в месяц зарабатывает 2-3 тысячи долларов. Остальные средства певица платит команде, также вкладывает непосредственно в развитие карьеры.

"С проекта у меня есть доля дохода. Это две тысячи долларов, может быть три, но в лучшем случае и не сейчас. Все остальные средства - это тело проекта: следующие клипы, расчет с музыкантами, роялти по трекам. Я же не себе все забираю, а получаю лишь долю, и это не 50 процентов. Это может быть 3-4 тысячи долларов, а так 2-3", - делится певица.

Кстати, alyona alyona также удивила заработком непосредственно с концерта. По словам исполнительницы, это на самом деле небольшие средства, в частности, 300-400 долларов. Дело в том, что денег тоже приходится немало вкладывать в организацию концерта. Исполнительница призналась, что ей финансово куда выгоднее написать песню на продажу.

"Концерт - это большая команда, ты всем платишь. С концерта я получаю долларов 300-400. Мне лучше написать песню на продажу, это будет гораздо больший доход, чем концерт", - призналась певица.

