alyona alyona упала на сцене прямо во время генеральной репетиции "Евровидение-2024" – видео

Украинские певицы alyona alyona и Jerry Heil вышли на генеральную репетицию своего конкурсного номера на "Евровидении-2024" в Мальме, Швеция.

Так, неожиданно посреди выступления на сцене случился конфуз. Реперка alyona упала и травмировалась. Как признается звезда, причиной падения стал элемент ее костюма – трехкилограммовая кольчуга, на которую она нечаянно наступила. К счастью, все прошло без серьезных травм и обошлось лишь царапинами и незначительной деформацией костюма.

alyona alyona упала во время репетиции номера на сцене "Евровидения-2024"

Между тем, на видео видно, что alyona alyona показала настоящий профессионализм. В частности, после досадного случая артистка не растерялась, а сразу встала и продолжила зачитывать рэп, как ничего и не случилось. Поэтому, несмотря на какие-либо трудности, Украина решительно настроена на победу в международном конкурсе.

alyona alyona и Jerry Heil во время репетиции номера для "Евровидения-2024". Фото: eurovision.tv

"Все нормально. У меня кольчуга после репетиций стала длиннее, чем была, потому что она тянется. Я не ожидала, что наступлю на нее. Один сломанный ноготь, поцарапанное колено и немного порванный костюм – еще ничего не значат. Я встала и пошла зачитывать реп. Любая украинская женщина так и бы и сделала. Я встану и пойду зачитаю еще лучше, потому что у меня уже есть опыт, как упасть и встать. Все нормально, спасибо за беспокойство", - прокомментировала alyona alyona в Telegram-канале "Євробачення Україна".

Напомним, первый полуфинал "Евровидения-2024" состоится уже завтра, 7 мая. Именно тогда дуэт alyona alyona и Jerry Heil выйдет на сцену и сразится за место в грандфинале, который состоится 11 мая. Наши представительницы выступят под номером пять. Редакция сайта ТСН.ua будет внимательно следить за ходом событий, чтобы первой сообщить, удастся ли alyona alyona и Jerry Heil пройти в финал. Пока же предлагаем вам узнать, где смотреть "Евровидение-2024", а также имена всех участников и их песни.

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