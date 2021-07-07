alyona alyona в белье и с хулахупом повторила "голый" костюм Cardi B

Звезда вновь подняла важную социальную тему.

Популярная реперша alyona alyona повторила "голый" костюм Cardi B.

Не так давно американская звезда продемонстрировала очень откровенный лук — на ней были только розовые блестящие наклейки, которыми реп-исполнительница прикрыла соски, бусины и крошечные стринги.

instagram.com/alyona.alyona.official

Со своей стороны, украинская артистка заменила аксессуары живыми цветами, надела бежевое белье, а вместо кресла-сферы позировала на стульчике с железным хулахупом в руке.

instagram.com/alyona.alyona.official

В посте 30-летняя исполнительница продолжила нарушать важные темы. Так, звезда подумала о ценности потребления.

"Мне грустно смотреть на то, как настоящее создало ситуацию с ярлыками, когда люди осуждают все, где нет отметки надкушенного яблока или ценника в пару сотен долларов. Я считаю, что нам стоит проще относиться к ценностям потребления или совсем отбросить все ненужное, что приносит кратковременное удовольствие и псевдоспособность в глазах окружающих. И я не говорю, что надо отказываться от вещей, одежды и положения в обществе, но в ежедневной погоне за бирками и фейковым статусом в социуме, мы забываем о самом важном... "- написала Алена Савраненко.

Напомним, ранее alyona alyona забавным фото с бойфрендом сообщила, что они съезжаются. Артистка назвала плюсы совместного проживания

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку