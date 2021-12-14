alyona alyona в белье насмешила видео танца и поцелуя с забавным любимым

Пара восхитила поклонников.

Украинская реперша alyona alyona, которая встречается с тик-токером Денисом, более известным под псевдонимом YOXDEN, показала забавное видео с любимым.

На странице в Instagram звезда разместила ролик, где в белье танцует со своим избранником. Пара дурачилась под новый романтический трек исполнительницы – Интро (Будь зі мною) из альбома LAVA, который она записала вместе с KOLA. Сначала Денис прятался за спиной Алены, а потом выскочил и начал смешно двигаться. Также пара поцеловалась и сделала поддержку.

"Пусть весь мир знает", – оставила в сообщении alyona alyona.

Видео порадовало фанатов артистки. В комментариях они написали, что Алена и Денис очень смешные и милые.

Крутая пара

Такой позитив

Счастья вам

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