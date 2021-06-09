alyona alyona в черном бикини и маске позировала на пляже

Артистка в который раз эпатировала публику.
Украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которая недавно с кучей золотых цепочек во рту удивила образом, в очередной раз показала фанатам свою естественную красоту.
Певица в сторис своей страницы в Instagram запостила фото, на котором пародирует очередную знаменитость. На снимке Алена предстает в черном бикини, черной маске для лица, шлепанцах и носках. Фотография была сделана во время отдыха реперши в теплых краях.
Поклонники Алены отметили, что она даже выглядит лучше оригинала и восхитились ее смелостью и откровенностью.
- Вы просто бомбическая
- Восхищаюсь вами
- Фото круче оригинала
Напомним, в конце июня alyona alyona поделилась фотографией, на которой позирует в белье и серебристых ботфортах. В таком виде реперша подняла тему того, стоит ли говорить о сексе, и не только взрослым между собой, но и с детьми.