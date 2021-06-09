alyona alyona в черном бикини и маске позировала на пляже

Артистка в который раз эпатировала публику.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которая недавно с кучей золотых цепочек во рту удивила образом, в очередной раз показала фанатам свою естественную красоту.

Певица в сторис своей страницы в Instagram запостила фото, на котором пародирует очередную знаменитость. На снимке Алена предстает в черном бикини, черной маске для лица, шлепанцах и носках. Фотография была сделана во время отдыха реперши в теплых краях.

instagram.com/alyona.alyona.official

Так выглядит оригинал / instagram.com/alyona.alyona.official

Поклонники Алены отметили, что она даже выглядит лучше оригинала и восхитились ее смелостью и откровенностью.

Вы просто бомбическая

Восхищаюсь вами

Фото круче оригинала

Напомним, в конце июня alyona alyona поделилась фотографией, на которой позирует в белье и серебристых ботфортах. В таком виде реперша подняла тему того, стоит ли говорить о сексе, и не только взрослым между собой, но и с детьми.

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