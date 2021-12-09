alyona alyona в нижнем белье устроила дерзкий фотосет со своим бойфрендом

Звезда больше не скрывает его лицо.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona уже 10 месяцев встречается со своим бойфрендом, тик-токером Денисом, более известным под псевдонимом YOXDEN.

Долгое время звезда скрывала его и не показывала публике. Впрочем, реперша не выдержала и опубликовала фото в своем Instagram, на котором изображена вместе с Денисом. На фото звезда в нижнем белье дерзко сидит на коленях у своего избранника. Также счастливая Алена накинула на плечи леопардовый халат.

alyona alyona с бойфрендом / instagram.com/alyona.alyona.official

К слову, знаменитость рассказала кое-что об их личной жизни. Реперша призналась, что с первой встречи они постоянно были вместе.

"У двух совершенно разных, на первый взгляд, людей, на самом деле в голове есть много общего. Именно это объединяет. Общего было настолько много, что наши отношения лишь за 10 месяцев стали такими крепкими", — поделилась влюбленная реперша.

Алена говорит, что Денис – творческий, креативный, веселый и провокационный парень, он очень добрый, нежный и искренний. Артистка добавила, что очень любит своего бойфренда. Кстати, Денис в комментариях под постом также публично признался звезде в любви.

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