alyona alyona в парео позировала с расставленными ногами на пляже

Артистка наслаждается отдыхом в Турции.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которая недавно в черном бикини и маске позировала на пляже, продолжает радовать фанов смелыми фото.

Как сообщила Алена, сейчас она наслаждается отдыхом в Турции, где и вспомнила о своей любимой исполнительнице, американской реперше Lizzo. На нее Алена часто делает фотопародии и этот раз не стал исключением.

Lizzo / instagram.com/alyona.alyona.official

На снимке, которым артистка поделилась в сторис своего Instagram, она позирует в парео, сидя на песке. Правда на фотографии, которую повторила Алена, Lizzo изображена в купальнике.

alyona alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

Тем не менее, фаны раз выразили восхищение тем, что Алена не боится демонстрировать свою естественную красоту и воспринимает себя такой, какая она есть.

Алена, ты крутая максимально!

Эти все фотографии — это очень круто

Сладкая красавица

Напомним, что ранее alyona alyona в лифе и с разноцветными зубами спародирована скандального рэпера. Реперша повторила образ 25-летнего 6ix9ine.

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