Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
alyona alyona в парео позировала с расставленными ногами на пляже

alyona alyona в парео позировала с расставленными ногами на пляже

alyona alyona в парео позировала с расставленными ногами на пляже

instagram.com/alyona.alyona.official

Артистка наслаждается отдыхом в Турции.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которая недавно в черном бикини и маске позировала на пляже, продолжает радовать фанов смелыми фото.

Как сообщила Алена, сейчас она наслаждается отдыхом в Турции, где и вспомнила о своей любимой исполнительнице, американской реперше Lizzo. На нее Алена часто делает фотопародии и этот раз не стал исключением.

Lizzo / © instagram.com/alyona.alyona.official
Lizzo / instagram.com/alyona.alyona.official

На снимке, которым артистка поделилась в сторис своего Instagram, она позирует в парео, сидя на песке. Правда на фотографии, которую повторила Алена, Lizzo изображена в купальнике.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official
alyona alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

Тем не менее, фаны раз выразили восхищение тем, что Алена не боится демонстрировать свою естественную красоту и воспринимает себя такой, какая она есть.

  • Алена, ты крутая максимально!
  • Эти все фотографии — это очень круто
  • Сладкая красавица

Напомним, что ранее alyona alyona в лифе и с разноцветными зубами спародирована скандального рэпера. Реперша повторила образ 25-летнего 6ix9ine.