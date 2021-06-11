alyona alyona в парео позировала с расставленными ногами на пляже

Артистка наслаждается отдыхом в Турции.
Украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которая недавно в черном бикини и маске позировала на пляже, продолжает радовать фанов смелыми фото.
Как сообщила Алена, сейчас она наслаждается отдыхом в Турции, где и вспомнила о своей любимой исполнительнице, американской реперше Lizzo. На нее Алена часто делает фотопародии и этот раз не стал исключением.
На снимке, которым артистка поделилась в сторис своего Instagram, она позирует в парео, сидя на песке. Правда на фотографии, которую повторила Алена, Lizzo изображена в купальнике.
Тем не менее, фаны раз выразили восхищение тем, что Алена не боится демонстрировать свою естественную красоту и воспринимает себя такой, какая она есть.
- Алена, ты крутая максимально!
- Эти все фотографии — это очень круто
- Сладкая красавица
Напомним, что ранее alyona alyona в лифе и с разноцветными зубами спародирована скандального рэпера. Реперша повторила образ 25-летнего 6ix9ine.