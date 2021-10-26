alyona alyona в подгузнике и с пустышкой на шее удивила фанатов: "Внутри меня ребенок"

Звезда показала новое фото.

Популярная украинская реперша alyona alyona любит порадовать своих фанатов оригинальными фотографиями.

В этот раз звезда также изумила поклонников. Она опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. Интересно, что звезда позирует на снимке в футболке, подгузнике и с пустышкой на шее.

"Внутри меня ребенок! Да, мне 30, но каждый день я чувствую в себе ребенка. И люди, которые меня окружают, тоже чувствуют детей внутри себя. Когда мы взрослеем и начинаем замечать, что стареем — ребенок внутри нас начинает бастовать", – поделилась мыслями исполнительница.

alyona alyona в подгузнике / instagram.com/alyona.alyona.official

Звезда решила поразмышлять на тему детей, которые всегда живут внутри нас. Знаменитость говорит, что смогла подружиться со своим внутренним ребёнком.

"Хотя иногда его выходки нормально так портят мне жизнь, однако я позволяю ему быть собой — не торможу, не мешаю, потому что сама знаю примеры, когда в течение жизни люди тормозили этого ребенка, а потом в 40 этот внутренний малыш выстреливал и менял жизнь так, что даже представить невозможно. И эти изменения не всегда были в положительную сторону", — подытожила звезда.

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