alyona alyona в Польше стала крестной и растрогала фото с таинства

Артистка показала, как в Польше происходит крещение ребенка.

Рэп-исполнительница alyona alyona поделилась с поклонниками радостными новостями.

В частности, в Instagram-stories артистка рассказала, что сегодня, 1 марта, она стала крестной мамой малыша своих приятелей, которые находятся в польском городе Висневе.

alyona alyona с крестником / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Сегодня этого молодого, красивого, симпатичного мы идем крестить", — отметила знаменитость.

В этой церкви происходило крещение ребенка / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Крещение ребенка происходило в польской церкви, а пара крестных была только одна – Алена и ее кум, кстати, поляк.

Именно здесь происходило крещение ребенка / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"То есть церковь польская, то есть ребенок украинский, у меня польский кум", — рассказала звезда.

alyona alyona стала крестной / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Знаменитость также делилась с поклонниками фотографиями и показывала, как в соседней Польше происходит крещение ребенка.

alyona alyona стала крестной / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Напомним, недавно актриса и ведущая Лилия Ребрик также стала крестной мамой. В общем, у знаменитости теперь есть шесть крестников.

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