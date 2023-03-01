alyona alyona в Польше стала крестной и растрогала фото с таинства

Артистка показала, как в Польше происходит крещение ребенка.
Рэп-исполнительница alyona alyona поделилась с поклонниками радостными новостями.
В частности, в Instagram-stories артистка рассказала, что сегодня, 1 марта, она стала крестной мамой малыша своих приятелей, которые находятся в польском городе Висневе.
"Сегодня этого молодого, красивого, симпатичного мы идем крестить", — отметила знаменитость.
Крещение ребенка происходило в польской церкви, а пара крестных была только одна – Алена и ее кум, кстати, поляк.
"То есть церковь польская, то есть ребенок украинский, у меня польский кум", — рассказала звезда.
Знаменитость также делилась с поклонниками фотографиями и показывала, как в соседней Польше происходит крещение ребенка.
Напомним, недавно актриса и ведущая Лилия Ребрик также стала крестной мамой. В общем, у знаменитости теперь есть шесть крестников.
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