alyona alyona в слезах сообщила о смерти близкого человека

Исполнительница едет в Барышевку, чтобы провести родного человека в последний путь.

Украинская исполнительница и одна из представительниц Украины на "Евровидение-2024" alyona alyona сообщила, что ушел из жизни близкий для нее человек.

Печальной новостью артистка поделилась в своем Instagram. Знаменитость рассказала, что ушла из жизни ее 32-летняя подруга Светлана. Сердце молодой женщины остановилось из-за возникших у нее осложнений после операции.

Сейчас alyona alyona возвращается в Барышевку. Похороны подруги исполнительницы пройдут сегодня, 25 марта. Поэтому певица едет в родной город, чтобы провести Светлану в последний путь.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Когда alyona alyona делилась печальной новостью, она была заплаканной, а на ее глазах выступали слезы, которые она едва сдерживала, также голос исполнительницы дрожал.

"Я еду в Барышевку. Еду, потому что сегодня (25 марта – прим. ред.) будут похороны моей подруги Светланы. Мы со Светланой вместе учились в Переяславе, учились в параллельных классах... Так сложилось, что в 32 года, после осложнений после операции она умерла", — поделилась певица.

Напомним, недавно участник первого сезона проекта "Холостячка" Алексей Тригубенко сообщил о случившемся в его семье горе. Ушел из жизни родной человек бизнесмена.

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