alyona alyona вернется на "Евровидение-2025" после слухов об отсутствии приглашений: в какой роли

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

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Украинская реперка alyona alyona неожиданно появилась в списке команды "Евровидение-2025" от Украины.

Несмотря на отсутствие приглашения на сцену "Евровидения-2025", куда уже уехала Jerry Heil, реперша alyona alyona все же будет присутствовать на конкурсе — в роли комментатора финала. Это стало неожиданностью для поклонников, ведь раньше артистка заявляла, что не получала предложений по участию в шоу. Так, звезда станет соведущей финала конкурса вместе с неизменным комментатором Тимуром Мирошниченко, сообщает Суспільне в Instragram.

Комментаторы "Евровидение-2025" / © instagram.com/suspilne.eurovision

К слову, шоу в этом году будут комментировать сразу несколько звездных соведущих: первый полуфинал будет с телеведущим Александром Педаном, второй — с комиком и еврофаном Владом Кураном. А уже в финале к Тимуру присоединится реперша alyona alyona, которая в прошлом году вместе с Jerry Heil заняла третье место.

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В свою очередь Jerry Heil выступит на конкурсе как приглашенная звезда в интервал-акте и объявит, кому Украина отдаст 12 баллов.

Напомним, уже 13 мая в первом полуфинале "Евровидения-2025" на сцену выйдет группа "Ziferblat", чтобы представить Украину. Участники уже активно готовятся и провели первые репетиции на главной сцене в Базеле.