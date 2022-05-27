alyona alyona впервые назвала причину разрыва с YOXDEN: "Я уехала от него 23 февраля"

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona накануне войны разорвала отношения со своим парнем, тиктокером Денисом, известным под псевдонимом YOXDEN.

Как призналась артистка, она уехала от Дениса 23 февраля, а 24-го произошло полномасштабное вторжение РФ в Украину. В программе "Звездный путь" alyona alyona впервые озвучила, почему они с избранником решили разойтись за две недели до первой годовщины. Ее экс-пара должна была отпраздновать 14 февраля.

alyona alyona с бойфрендом / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Причин действительно несколько. Но, наверное, больше всего это то, что мы осознали, что если продолжать строить вместе будущее, то все же будет… У него своя карьера, у меня своя. У него свои взгляды, у меня свои. Если бы я была не известна, возможно, нам было бы гораздо проще жить дальше. А поскольку я известна и наши векторы в творчестве расходятся, это действительно очень сложно. Мы понимали какие-то последствия, я бы не хотела прижимать своей карьерой его карьеру, а он бы не хотел, чтобы моя аудитория приходила к нему и была удивлена тем, что он делает. Или разочарована", — объяснила реперша.

alyona alyona уехала от YOXDEN в канун войны / Фото: t.me/alyonaalyonaofficial

Она отметила, что есть еще одна причина. И она скрыта в разнице в возрасте:

"Все-таки у нас есть разница в возрасте, он немного младше. Я, скажем так, в свое время в своей жизни попробовала все, нагулялась, я уже построила себе план, что через 10 лет у меня будет двое детей... А он не все пробовал из того, что я пробовала. Не пожил той жизнью и где-то мы отдаем себе отчет, что еще пять лет можно прожить дальше, а дальше оно начнет выстреливать. Его желание быть где-то везде, мое желание где-то приземлиться", — поделилась артистка.

Так что экс-влюбленные решили, что им лучше остаться друзьями. Они до сих пор общаются каждый день и поддерживают теплые дружеские отношения.

Читайте также: