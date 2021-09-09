alyona alyona впервые показала просторную квартиру в центре города, в которой прожила год

Артистка недавно переехала к бойфренду.
Украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которая на днях переехала к своему возлюбленному, показала квартиру, в которой жила до переезда.
Как ранее рассказывала певица, эта квартира расположена в центре, на улице Сечевых Стрельцов. Жилье артистке очень нравилось. В частности, в фотоблоге она назвала топ-3 вещи, которые ей нравились в квартире больше всего.
"Это то, что там четырех метровый потолок был, были большие коридоры и можно было разгуляться. Это то, что у меня там была самая большая в жизни кровать, и это то, что там всегда было прохладно, особенно летом", — призналась Алена.
Реперша поделилась, что с этой квартирой у нее связано много приятных воспоминаний.
Напомним, что ранее СМИ рассекретили загадочного бойфренда alyona alyona. Им оказался начинающий рэпер YOXDEN. Также артистка признавалась, что уже познакомилась с родителями своего избранника.