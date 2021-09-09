alyona alyona впервые показала просторную квартиру в центре города, в которой прожила год

alyona alyona впервые показала просторную квартиру в центре города, в которой прожила год

Артистка недавно переехала к бойфренду.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которая на днях переехала к своему возлюбленному, показала квартиру, в которой жила до переезда.

Как ранее рассказывала певица, эта квартира расположена в центре, на улице Сечевых Стрельцов. Жилье артистке очень нравилось. В частности, в фотоблоге она назвала топ-3 вещи, которые ей нравились в квартире больше всего.

"Это то, что там четырех метровый потолок был, были большие коридоры и можно было разгуляться. Это то, что у меня там была самая большая в жизни кровать, и это то, что там всегда было прохладно, особенно летом", — призналась Алена.

Реперка alyona alyona показала квартиру, в которой жила до переезда к любимому

Реперша поделилась, что с этой квартирой у нее связано много приятных воспоминаний.

Напомним, что ранее СМИ рассекретили загадочного бойфренда alyona alyona. Им оказался начинающий рэпер YOXDEN. Также артистка признавалась, что уже познакомилась с родителями своего избранника.

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