alyona alyona впервые рассекретила новые отношения и показала фигуру в нижнем белье

Знаменитость тоже заговорила о любви к себе.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona символически в День всех влюбленных официально рассекретила, что не одинока.

В частности, о возлюбленном артистке сообщила в посте, где говорила о принятии. По словам звезды, ее избранник замечает, что она не полностью любит себя. Хотя знаменитость пытается его убедить в обратном, но понимает, что возлюбленный прав.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Мой парень часто говорит мне, что я себя не люблю. Я спорю с ним, доказываю обратное, показываю даже как себя люблю. Но в душе чувствую, что если и люблю, то не до конца, не всю, не всегда. И знаете, что сложнее всего? Нет, не свое тело полюбить. С этим проблем нет. А полюбить себя, как человека", — отметила исполнительница.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Артистка также отметила, что возлюбленный учит ее любить себя, за что она ему благодарна. Правда, избранника alyona alyona не спешит показывать. Также знаменитость держит в секрете его имя.

"Спасибо, что ты учишь себя меня любить. Это самый ценный подарок", – добавила звезда.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Певица в своем посте также поделилась пикантными фото. Артистка устроила фотосет в нижнем белье и результат показала в фотоблоге.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Отметим, ранее у alyona alyona были отношения с тик-токером Денисом, который более известен под псевдонимом YOXDEN. Однако 14 февраля прошлого года она сообщила, что они разошлись.

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