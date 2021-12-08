alyona alyona впервые рассказала, как любимый предложил ей встречаться

Избранник звезды оказался настоящим романтиком.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona поделилась с поклонниками, с чего начался ее роман с тик-токером Денисом, более известным под псевдонимом YOXDEN.

На своей странице в Instagram артистка призналась, что ее Денис оказался настоящим романтиком. Парень предложил артистке встречаться в День всех влюбленных – 14 февраля.

Алена отметила, что ей было приятно, когда Денис именно предложил встречаться, потому что "в последнее время люди перестали друг другу предлагать встречаться – обычно все просто сходятся".

alyona alyona с бойфрендом / скриншот с видео

"Это было очень романтично. Потому что я проснулась утром, и у меня стояла мягкая игрушка и стоял огромный Kinder Surprise. Я полдня его не трогала, не ела, и после обеда решила его расковырять. И когда расковыряла, в середине оказалась наша общая фотография. Она была отфотошоплена и там была подпись "будь моей", — рассказала счастливая Алена.

Певица поделилась, что там также были жвачки Love is, сердечки и ручка в форме зайчика: "Это было очень приятно и неожиданно. Что я до обеда этого ждала и здесь оно появилось и оказалось, что Денис мой очень большой романтик", — поделилась Алена.

Алена не слишком афиширует своего любимого / instagram.com/alyona.alyona.official

Отметим, что впервые о своем любимом alyona alyona заговорила в феврале этого года. Реперша призналась, что в 29 лет по-настоящему влюбилась. Артистка рассказала, что счастлива, чувствует себя нужной и может отдавать накопленную любовь просто так. В сентябре этого года артистка переехала к бойфренду.

Читайте также: