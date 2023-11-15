alyona alyona впервые рассказала о новых отношениях после разрыва с известным тиктокером

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которая недавно призналась, что имеет проблемы со здоровьем, впервые рассказала о своих новых отношениях.

Певица в интервью Маше Ефросининой поделилась, как познакомилась с бойфрендом через полгода после разрыва с предыдущим избанником. Артистка рассекретила, что его зовут Вова и он тоже занимается музыкой, однако непубличен.

alyona alyona

Все начиналось с реакций на творчество Алены в Instagram со стороны музыканта. На тот момент рэп-исполнительница даже не догадывалась, что у них могут возникнуть какие-то отношения. Впрочем, более активное общение зародилось в процессе того, как Алена принялась помочь Вове решить вопрос с выступлениями за границей.

"У нас была переписка, были просто реакции на сторис, на треки. Потому что я артистка, он – музыкант. Никто никого не рассматривал ни в каком контексте. Даже тогда, когда мы начали общаться, никто не думал… И мы начали общаться из-за того, что я немного помогала с документами артистам, кто спрашивал меня о выезде за границу. У меня есть список. Но это не панибратство, просто я это прошла, я понимала, как это. Тогда был такой момент, когда надо топить за все, чтобы с нашими флагами выходили все артисты в разных жанрах музыки. И вот на этом началась переписка с Вовой", – поделилась Алена.

Парень alyona alyona

Далее между творческими людьми разгорелся спор о разных жанрах музыки, которыми они занимаются. Девушка стояла на стороне рэпа, а парень – клубной музыки. Однако Вова, по словам артистки, не хотел продолжать исполнять свои треки, поскольку на фронте умирали люди.

"Я не могу, когда люди умирают в моей стране, я не чувствую, что я готов был играть такую музыку", – процитировала парня реперка.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Алена и Вова вступили в легкий спор, который перерос во что-то большее, "химию". Пара съехалась и начала совместно проживать. Теперь рутина влюбленных наполнена домашними семейными заботами.

"Консервируем вишни, собираем грибы, готовим голубцы… Есть два котика", – рассказала Алена.

Также реперша призналась, что влюбилась первая. По ее словам, Вова стал первым человеком, который имел "человеческое отношение" к ней, ведь раньше таким образом все хотели извлечь какую-то выгоду от Алены.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Сейчас знаменитость чувствует себя счастливой и женственной рядом с любимым в его трехкомнатном доме. Интересно, что влюбленные делят жилье с братом Вовы и его девушкой.

"Мне все равно, что мы живем не в хоромах. Мы живем в трешке с его братом и девушкой. Мне все равно, что там нет супер ремонта. Действительно, безразлично. Я там счастлива", – откровенно призналась Алена.

Напомним, ранее рэп-исполнительница alyona alyona рассказала, как ее были за внешность в детстве. Артистка показала фото со школьных лет и рассказала, как страдала от лишнего веса.

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