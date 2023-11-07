alyona alyona впервые рассказала о серьезных проблемах со здоровьем: "Анализы не очень классные"

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona рассказала о проблемах со здоровьем и вспомнила перенесенную операцию.

Артистка в своем Instagram откровенно призналась, что у нее ухудшилось состояние здоровья. Причиной стали стрессы, перенесенная операция и лишний вес. alyona alyona уже успела сдать анализы, подтвердившие, что с ее здоровьем не все хорошо.

"По поводу моих предыдущих анализов. Я сдавала многое, мне пришли результаты и они не очень классные. У меня сильно развилась резистентность от такого стрессового образа жизни. А еще у меня очень сильно начал расти холестерин. У меня еще такого не было. И немножко поднялась мочевая кислота. Это мои стандартные проблемы… проблемы человека в теле", – рассказала рэп-исполнительница в сториc.

alyona alyona рассказала о проблемах со здоровьем / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Также Алена поделилась, как решает проблемы.

"Прежде всего, с этим борются обычным правильным питанием, диеткой. Во-вторых, я вмешиваюсь медикаментозно", – объяснила Алена.

Артистка призналась, что столь длительный прием лекарств, в частности гормонов после операции, приводит к тромбозам, поэтому ей нужны дополнительные лабораторные исследования. Интересно, что ранее певица не раскрывала детали хирургического вмешательства, сделанного в феврале. Впрочем, сейчас рассказала, что это касалось женского здоровья.

"Еще я иду сдавать анализы на густоту крови. Почему? Потому что после операции по-женски, которая у меня была в феврале, почти год назад, я уже девять месяцев пью женские гормоны. К тому же сильные. Они влияют на густоту крови и когда долго их пьешь, надо предотвращать образование тромбов. Поэтому я иду сдавать кровь на густоту", – добавила Алена.

alyona alyona рассказала о проблемах со здоровьем / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Напомним, в начале ноября о серьезных проблемах со здоровьем сообщил украинский актер сериала "Киев днем и ночью" и телеведущий Богдан "Буше" Шелудяк. У звезды диагностировали редкое заболевание "симптом Гийена-Барре". Шоумен уже поделился, через какие испытания проходит.

Читайте также: