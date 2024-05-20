alyona alyona вступилась за победителей "Евровидения" Nemo и резко обратилась к украинцам

Украинская исполнительница alyona alyona вступилась за победителей "Евровидения-2024", швейцарских певцов Nemo, и резко обратилась к украинцам, которые их критикуют.

Оказалось, что в Украине не все одобрительно отреагировали на ориентацию Nemo, которые позиционируют себя как небинарная личность. В комментариях под выступлением победителей "Евровидения-2023" полилась волна грязи. alyona alyona в программе "Ближче до зірок" призналась, что ей очень стыдно из-за такого поведения.

Небинарный победитель "Евровидения-2024" Nemo / Фото: eurovision.tv

"Мне немного стыдно за то, как многие украинцы пошли под его видео обсуждать его ориентацию и то, как он себя позиционирует. На самом деле они, а не он", – прокомментировала артистка.

alyona alyona отметила, что Nemo однозначно заслуживают победы. В частности, у артистов мощный голос, а также сложный номер, где нужно было контролировать дыхание. alyona alyona подчеркнула, что в первую очередь нужно оценивать вокальные способности Nemo, а не критиковать их ориентацию.

"Если бы все эти украинцы закрыли глаза и просто послушали, как они поют, то понятно, что человек, который прыгает по кругу, крутится, ездит по нему и нет ни одной погрешности в дыхании — это человек, который заслуживает победы. Плюс четыре октавы, плюс очень хорошая песня, у которой также есть и опера, и рэп", — добавила певица.

Напомним, недавно Nemo удивили признанием, что у них забрали хрустальный кубок "Евровидения". Артисты разбили награду, но им ее заменили. Впрочем, новый хрустальный кубок у Nemo впоследствии забрали.

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