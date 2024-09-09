alyona alyona высказалась о будущем замужестве и где с возлюбленным живет сейчас: "Очень счастлива"

Украинская реперка alyona alyona приоткрыла занавес личной жизни.

Как известно, в конце прошлого года знаменитость рассекретила отношения с музыкантом Владимиром. Со временем alyona alyona начала жить с парнем. В резульате, фаны неоднократно спрашивали звезду о свадьбе. Впрочем, в комментарии программе "Тур зірками" исполнительница призналась, что во время войны они точно не будут вступать в брак, вместо этого работают над приближением победы.

"По моему мнению, которое я никому не навязываю, сейчас все же больше работы для того, чтобы наступила победа. Такие личные планы мы немного отложили. Мы наслаждаемся, что мы вместе. Мы можем спокойно назвать друг друга мужем и женой. И живем, работая на победу. А дальше, возможно, в день победы ЗАГС или "Дія" снова лопнут от количества поданных заявлений", — интригует исполнительница.

Парень alyona alyona

К слову, ранее alyona alyona также делилась, что переехала в Ивано-Франковскую область в дом возлюбленного. И сейчас она уверяет, что ничего не изменилось и там она рядом с Владимиром живет до сих пор, черпая вдохновение и силы.

"Он там (в Ивано-Франковской области – прим. ред.) жил, родился в том селе, вырос. К нему переехала я. Когда я приехала в гости и увидела эту природу, спокойствие, тишину... Тем более мои хобби, рыбалку и поход за грибами, я там могу реализовать. Я очень счастлива, что это такой край Ивана Франко. Там другие люди и язык. Мне там спокойно, езжу туда восстанавливаться", – пояснила исполнительница.

Напомним, недавно актриса Ирина Сопонару после свадьбы с мужем-иностранцем Рисом показалась на его родине с его семьей.

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