alyona alyona высказалась об общении с Jerry Heil после "Евровидения": "Мы совершенно разные"

Также рэперша ответила, планирует ли поехать на музыкальный конкурс, но уже сольно.

Украинская рэперша alyona alyona высказалась об общении с певицей Jerry Heil, с которой вместе представляла Украину на "Евровидении-2024" в Мальме.

Артистка говорит, что, конечно, благодаря международному конкурсу они сблизились, ведь работали над общим делом. Более того, alyona alyona может сказать, что знает о Jerry Heil то, чего не знает никто. Однако дружбы как таковой между артистками нет. В проекте "Ближче до зірок" alyona alyona отметила, что не может назваться подругой Jerry Heil в классическом понятии этого слова.

"Мы абсолютно разные и сказать, чтобы мы могли быть друзьями, которые днями висят на телефоне, – нет. Но любой совместный труд, он очень сближает людей. Я знаю о ней то, что не знает никто. Это не та дружба, наверное, в типичном понимании понятия дружба", – прокомментировала рэперша.

alyona alyona и Jerry Heil / Фото: Associated Press

Также alyona alyona ответила, хотела ли бы поехать на "Евровидение", но уже сольно. Рэперша утверждает, что этого в планах пока что нет. По словам исполнительницы, ее творчество переживает процесс трансформации. Если раньше артистка читала более жесткий рэп, то теперь ее музыка стала легче.

"Сольно, наверное, пока что нет. У моей музыки сейчас такой переходный этап трансформации от какого-то более старого рэпа, который я делала в 2019-2020 годах, и более к такой легкой музыке", — заверила артистка.

alyona alyona / Фото: Instagram/Alyona Alyona

Напомним, сейчас Украина готовится к "Евровидению-2025", которое состоится в швейцарском городе Базель. Впрочем, певица Анастасия Приходько выступает против участия в международном конкурсе. Исполнительница уже объяснила свою позицию.

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