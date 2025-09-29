alyona alyona высказалась об отношениях с возлюбленным, с которым живет на два города: "Он дома и не один"

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная украинская рэп-исполнительница alyona alyona рассказала подробности личной жизни.

Как известно, артистка уже более двух лет находится в отношениях с парнем по имени Владимир. Пару никогда не видели в Киеве вместе. В частности, влюбленные избегают публичности и не бывают на светских мероприятиях. alyona alyona объяснила, что так происходит из-за личных обстоятельств ее бойфренда и потребности в его постоянном уходе за близким человеком.

"Он не путешествует. Он дома и дома не один — есть человек, за которым ему надо ухаживать. Соответственно он прикован к своим территориальным обстоятельствам, а я его поддерживаю", — рассказала рэперша в комментарии "Тур зірками".

Парень alyona alyona

Исполнительница делится, что такие частые разлуки не ударили по ее отношениям с возлюбленным. Сейчас они в основном живут на Ивано-Франковщине в селе, а при необходимости звезда приезжает в Киев. alyona alyona добавляет, что вместе с возлюбленным получает максимум удовольствия именно подальше от посторонних глаз.

"Мне достаточно нашего общения, такого, каким оно есть. Незачем тащить его в этот шумный Киев. Нет-нет-нет, я не разрешаю! Баба Яга против. Мне нравится Ивано-Франковщина. Мы можем пойти на рыбалку, за грибами", — пояснила артистка.

