alyona alyona за лето похудела на 20 кило и в купальнике показала, как выглядит ее фигура

Украинская артистка alyona alyona похвасталась результатами своего похудения.
Из-за полномасштабной войны в Украине многие украинцы переживают стресс. Кто-то набирает вес, а кто-то – наоборот.
В частности, реперша alyona alyona за три месяца лета сумела сбросить 20 кило. Об этом она рассказала в своем TikTok. Артистка смонтировала игривое видео, сделанное под песню, посвященную "бавовне" в оккупированном Россией Крыму. В клипе Алена танцует и веселится, что этим летом поедет на остров.
Также знаменитость посоветовала девушкам готовить купальники. Сама же реперша предстала на видео в бикини, где можно разглядеть похудевшую фигуру. Знаменитость в ролике намекает на то, что к отдыху в Крыму готова.
Кстати, результат похудения alyona alyona заметили и ее преданные поклонники. Впрочем, они отметили, что они ее любят любой.
- Мне кажется, что результат виден!
- Молодець, если сбросила. Для здоровья это хорошо. Но, если честно, я как видела так и вижу Алену
- Надеюсь от радости, а не стресса
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