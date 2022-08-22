alyona alyona за лето похудела на 20 кило и в купальнике показала, как выглядит ее фигура

Из-за полномасштабной войны в Украине многие украинцы переживают стресс. Кто-то набирает вес, а кто-то – наоборот.

В частности, реперша alyona alyona за три месяца лета сумела сбросить 20 кило. Об этом она рассказала в своем TikTok. Артистка смонтировала игривое видео, сделанное под песню, посвященную "бавовне" в оккупированном Россией Крыму. В клипе Алена танцует и веселится, что этим летом поедет на остров.

alyona alyona похудела на 20 кило

Также знаменитость посоветовала девушкам готовить купальники. Сама же реперша предстала на видео в бикини, где можно разглядеть похудевшую фигуру. Знаменитость в ролике намекает на то, что к отдыху в Крыму готова.

alyona alyona похудела на 20 кило

Кстати, результат похудения alyona alyona заметили и ее преданные поклонники. Впрочем, они отметили, что они ее любят любой.

Мне кажется, что результат виден!

Молодець, если сбросила. Для здоровья это хорошо. Но, если честно, я как видела так и вижу Алену

Надеюсь от радости, а не стресса

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