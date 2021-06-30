alyona alyona забавным фото с бойфрендом сообщила, что они съезжаются

Артистка назвала плюсы сожительства.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona в начале апреля призналась, что счастлива в личной жизни, любимая и любит.

На этот раз певица сообщила своим поклонникам, что решила съехаться с бойфрендом. Об этом она рассказала в Instagram, сопроводив новость забавным фото с избранником. На снимке Алена в кепке и пестрой рубашке прижимает к лицу ноги любимого, ногти которого окрашены в зеленый цвет.

instagram.com/alyona.alyona.official

Звезда призналась, что она переезжает к бойфренду и вспомнила опыт сожительства с бывшим парнем.

"В предыдущих отношениях сожительство происходило в Барышевке на моей территории. А теперь я должна переехать к нему. Его квартира расположена дальше от репетиционной базы, студии звукозаписи, ресторанчиков и готовой кулинарии, центральных улочек и клуба "Атлас" в котором за год карантина я так и не побывала", — поделилась Алена.

instagram.com/alyona.alyona.official

Реперша отметила, что в квартире любимого не хватает места для ее вещей, и в некоторых бытовых вопросах взгляды пары расходятся:

"В целом получается, что нюансов много: он хочет собаку, а я люблю кошек; меня вечно нет дома, а он работает дома, он любит пространство и чистые поверхности, а у меня всегда все заставлено кучей баночек и подарками. И все же, когда я думаю о том, что мы сможем чаще видеться, заботиться друг о друге и начнем создавать свою семью, все проблемы отходят на второй план", — отметила артистка.

Алена также призналась, что знает о том, как ее фанам хочется узнать, кто же он — тайный избранник реперши, однако "пока она ничего не скажет".

Напомним, что ранее alyona alyona рассказала о подарках, которые ей делает бойфренд. Также реперша ответила, обсуждала ли пара свадьбу.

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