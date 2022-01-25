alyona alyona заговорила о подкаблучниках после того, как уехала от бойфренда

alyona alyona заговорила о подкаблучниках после того, как уехала от бойфренда

Рэперша поделилась своими мыслями.

Украинская рэп-звезда alyona alyona довольно часто разговаривает со своими подписчиками на разные социальные темы.

В частности, в этот раз она заговорила об отношениях. Артистка подумала о властных женщинах и подкаблучниках.

"Подкаблучники. Это слово с детства рядом со мной. Когда я жила в деревне, то так постоянно называли разных людей. Даже сейчас в соцсетях я постоянно слышу видоизмененное слово – "каблук". Так называют как мужчин, так и женщин", — написала рэперша .

alyona alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

Мужчину называют подкаблучником, когда он искренне любит, уважает и поддерживает свою избранницу. А вот женщина считается "каблоком", когда она контролирует мужчину и заставляет подчиняться. Рэперша убеждена, что в здоровых отношениях не должно быть такого.

"В моем понимании здоровых отношений и здорового общества такая ситуация не ок. Супервластные женщины просто ломают мужчин, а потом ждут от них мужества, чтобы рядом с собой видеть настоящего самца", — поделилась своими мыслями рэперша.

alyona alyona с бойфрендом / instagram.com/alyona.alyona.official

Напомним, недавно звезда решила отдохнуть от обыденной жизни и уехала подальше от Киева, чтобы перезагрузиться. Поэтому ей пришлось съехать от своего бойфренда.

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