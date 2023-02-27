alyona alyona зажгла в дуэте с победительницей "Евровидения-2018" Неттой Барзилай

Рэп-исполнительница alyona alyona удивила своих фанатов неожиданным дуэтом с израильской звездой Неттой Барзилай.

На концерт украинской артистки в Тель-Авиве 26 февраля посетила и победительница "Евровидения-2018", что стало настоящим сюрпризом для собравшихся.

Вместе alyona alyona и Нетта зажгли зал совместным исполнением хита "Пушка", который израильская певица также зачитала по-украински.

"Спасибо, Нетта, что выступила вместе со мной вчера! Ты прекрасна! Надеюсь, что однажды мы снова встретимся и споем в мирной Украине", — поблагодарила коллегу alyona alyona.

Кстати, концерт alyona alyona в Тель-Авиве не обошелся без курьезных моментов. Так, исполнительница рассказала, как едва не опоздала на самолет в Израиль.

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