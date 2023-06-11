Alyosha без макияжа в полупрозрачном платье игриво позировала в США

Артистка с тремя детьми уехала в Нью-Джерси в начале полномасштабной войны.

Жена лидера группы "Антитела" Тараса Тополи, певица Alyosha порадовала поклонников своими красивыми фото.

В соцсетях артистка разместила фотографии, на которых предстает в красивом полупрозрачном белом платье. Исполнительница изображена без макияжа. Alyosha улыбается и игриво позирует на камеру.

Как рассказала певица, она примерила наряд от украинского бренда Kohai:

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Ну вот скажите, парни и девушки, неужели это может не нравиться, когда от украинской красоты восхищаешься и сам, и все вокруг? Наше Kohai. Koхaйтеся, чорнобриві, та не з москалями", – подписала кадры артистка.

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Поклонники не удержались, чтобы не сделать комплименты кумиру: "сумасшедшее платье и так вам идет", "красавица как всегда", "настоящая белоснежная принцесса".

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Отметим, что с началом полномасштабной войны Alyosha вместе с тремя маленькими детьми от Тараса Тополи уехала в США и сейчас находится в штате Нью-Джерси. Там исполнительницу приняли к себе родители Тополи. Как певица делилась раньше, она очень благодарна родным своего мужа, которые также помогают ей финансово.

Напомним, недавно Alyosha показала фото с 2-летней дочерью от Тараса Тополи, которая в руках держала книгу о войне.

Читайте также: