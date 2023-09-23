Alyosha и Тарас Тополя поспорили из-за ревности артистки: певец резко ответил

Супруги также рассказали, какие изменения заметили друг в друге за время разлуки.

Украинская певица Alyosha и ее муж, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя впервые после разлуки дали совместное интервью.

Как известно, с началом полномасштабной войны Alyosha с тремя детьми уехала в США, где жила с родителями Тараса. Тополя же с музыкантами из своей группы отправились на фронт парамедиками.

В интервью "Невероятной правде о звездах", Alyosha, настоящее имя которой Елена Тополя, призналась, что эти 1,5 года разлуки с мужем она пережила крайне тяжело. Наконец, артистка не удержалась и вернулась с детьми в Украину.

Также Елена не скрывает, что ее на расстоянии съедала ревность:

"Я пыталась понять, как человек, имевший рядом троих детей, жену, вы постоянно видитесь. А тут такая обособленность от того, что было…. И желание теплоты… Я понимала, что в какой-то момент, возможно, найдется кто-нибудь, кто сможет то отопление включить. Имела какие-то переживания на этот счет", – честно призналась Alyosha.

Alyosha и Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

На что сидевший рядом Тарас Тополя эмоционально ответил, что он дал слово, быть верным своей жене, поэтому ей нечего переживать:

"Ну, камон. Все же просто. Если мужчина хочет он найдет себе, где найти отопление и при женщине, и не при женщине. Я когда-то принял решение мужское – что это моя любимая, это моя спутница на жизнь мою. Я дал слово. У нас трое детей. Ты прекрасно знаешь, что если что, я тебе сразу скажу", – ответил Тополя.

Alyosha и Тарас Тополя с детьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

В то же время музыкант поделился, что заметил, как за время разлуки его жена изменилась. В частности, по словам Тараса, Елена стала мудрее и ему это очень импонирует.

А вот Елена призналась, что ее муж стал задумчивее:

"Иногда я замечаю такие моменты, когда он задумывается, сам себе что-то там у него происходит в голове, какие-то воспоминания, что-то серьезное. Потому что очень серьезное лицо", – сказала артистка.

Alyosha и Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Напомним, ранее Alyosha делилась, сколько за время пребывания в США потратила денег на жизнь.

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