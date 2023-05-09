Alyosha на сцене "Евровидения-2023" довела до слез красноречивым номером о войне в Украине

Во время выступления артистки в зале прозвучала сирена.

Украинская певица Alyosha ошеломила своим выступлением в дуэте с британской звездой Ребеккой Фергюсон во время первого полуфинала "Евровидение-2023".

Певицы исполнили легендарный хит группы Duran Duran Ordinary world в обновленной интерпретации и подготовили особый номер с трогательной историей, цепляющей каждого украинца. Один куплет в песне Alyosha исполнила на украинском, а другую часть – на английском.

Сначала зрителям показали обычную жизнь украинской пары, и вдруг на весь зал прозвучала мощная воздушная тревога. Номер стал очень близок для Alyosha, ведь, как и по сюжету выступления, ее любимый пошел защищать страну на фронт.

На экране за спиной исполнительницы появлялись щемящие сообщения, которые украинцы с надеждой пишут родным. А потом они превратились в огромные сине-желтые крылья.

В комментариях в Сети во время прямого эфира зрители признались, что просто не смогли удержать слезы от такого выступления.

Отметим, что сайт ТСН.ua внимательно следит за всеми событиями первого полуфинала в текстовой онлайн-трансляции.

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