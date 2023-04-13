Alyosha на сцене "Евровидения-2023" представит номер, придуманный под ракетными обстрелами

Певица Alyosha во второй раз в своей жизни выйдет на сцену песенного конкурса "Евровидение", однако в этот раз не в качестве участницы, а как приглашенная звезда.

Вместе с ней на шоу споют Мария Яремчук, Злата Дзюнька, OTOY и Юлия Санина, которая в этом году также будет ведущей "Евровидения-2023".

Каждый из этих артистов, по словам креативного директора конкурса от Украины Германа Ненова, должен раскрыть одну из граней современной Украины и показать свою особую историю.

Артисты, как выступят в полуфиналах Евровидения-2023 / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Так, например, Alyosha представит трогательный номер, посвященный вынужденным переселенцам. Образ очень знаком певице, ведь она с детьми также была вынуждена уехать из Украины во время полномасштабной войны.

"Артистка будет задействована в номере, посвященном вынужденным переселенцам. Это реальная история певицы, ведь пока ее муж Тарас Тополя защищает Украину в рядах ВСУ, она была вынуждена покинуть родную страну с детьми. Мы работаем над этим номером еще с ноября месяца, я разрабатывал его в бомбоубежище во время ракетных обстрелов, это большая творческая коллаборация нашей креативной команды конкурса с мультимедийным продакшеном Freckled Sky и командой Tri Direction", — рассказал Ненов.

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Увидеть выступления украинских звезд зрители смогут во время полуфиналов Евровидения-2023, которые состоятся 9 и 11 мая. Также в фан-зонах конкурса 8 мая ефрофаны увидят выступления группы "Антитіла", Go_A, а также Alyona Alyona и Jerry Heil.

Кроме того, 5 мая в Ливерпуле заработает Eurovision Village, который откроют победители прошлогоднего конкурса — группа Kalush Orchestra.

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