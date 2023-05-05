ALYOSHA накануне "Евровидения-2023" представила песню, которую написала еще 23 года назад

Певица ALYOSHA впервые за долгое время порадовала своих поклонников премьерой новой песни.

В преддверии песенного конкурса "Евровидение-2023" исполнительница выпустила трек "Я на волі є". Как поделилась ALYOSHA, слова к этой песне она написала еще 23 года назад и назвали ее "Желание", но со временем смысл и название изменились.

"Слова в припевах "Я на волі є" — наиболее четко отражают содержание песни. Все желания мы часто чем-то "прикрываем" и они так и остаются мечтами. Поэтому, чтобы их реализовать, в первую очередь нужно освободиться от всех рамок, в которые мы сами себя ставим. "У свободного человека — свободные мысли. Он начинает осознавать смысл мира, жизни, любви и всех проявлений человечности. А это именно, этого стремятся все украинцы. Надеюсь, что во времена, когда великая украинская нация и народ стремятся развиваться, идти дальше в счастливое" будущее, смысл песни будет ясен как никогда", — поделилась певица.

Вместе с песней ALYOSHA выпустила и лирический клип на нее. Mood video исполнительница поделилась на своем YouTube канале.

Напомним, что певица стала одним из украинских исполнителей, споющих на сцене "Евровидения-2023" в качестве приглашенных гостей. Недавно артистка рассекретила песню какой-нибудь легендарной группы будет исполнять во время шоу.

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