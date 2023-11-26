Alyosha намекнула на проблемы в отношениях с Тарасом Тополей и почему они появились

Украинская певица Елена Тополя, она же Alyosha, намекнула на проблемы в отношениях с мужем, исполнителем Тарасом Тополей.

Артистка в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" рассказала, что на брак оказывает большое влияние расстояние. По словам звезды, какая бы ни была крепкая семья, жизнь порознь меняет пары. Вероятно, расстояние негативно отразилось и на браке Alyosha с Тарасом Тополей, ведь певица говорит, что не уехала бы из Украины, если бы заранее знала, что так произойдет.

"Я вообще бы не полетела в ту Америку. Если так глобально, почему точно нет, если бы я знала заранее, то, кто бы что ни говорил, если есть крепкая семья — ни расстояние, ни время ничего не разрушат. Я могу сказать, что расстояние и время влияют на отношения, очень сильно влияют", — призналась артистка.

Alyosha и Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Alyosha намекнула, что особенно ей было больно, что они с мужем не могли быть вместе, хотя была такая возможность. По словам Alyosha, пошатнулось доверие в отношениях.

"Есть такие вещи, которые ты не можешь понять, почему так происходит. Когда есть возможность быть вместе, а вы не вместе, и это не то, что ты можешь решить, а то, что с другой стороны должно решаться, возникают большие вопросы. Это влияет на отношения, влияет на доверие. Я бы не советовала проверять таким образом отношения людей, у которых есть семья, дети, свои обязанности. Повторять такого я точно не хочу и не буду", — призналась звезда.

Alyosha и Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Певица также рассказала, как с Тарасом Тополей налаживали взаимоотношения. В частности, Alyosha говорит, что, несмотря на расстояние, они пытались видеться и встречаться как можно чаще. Сначала исполнительница приезжала к мужу в Украину, а потом уже Тарас Тополя в США. Однако Alyosha советует все же не практиковать такое и не жить длительное время отдельно.

"Это спасает, когда человек принимает решение и пытается быть рядом. В нашем случае Тарас пытался приезжать как можно больше. Сначала я прилетала, два раза нарушив все свои статусы, которые были предоставлены мне в США. Для меня важно, чтобы человек знал, что для ее ценнее. Расстояние и время – они очень меняют людей. Совет – не быть долго порознь", — добавила артистка.

Alyosha и Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Напомним, в начале полномасштабной войны Alyosha вместе с детьми отправилась в США, где прожила полтора года. Лишь в конце лета певица окончательно вернулась в Украину. Между тем Тарас Тополя не покидал страну, хотя он – многодетный отец, поэтому у него была такая возможность. В то же время певец вступил в ряды ВСУ и пошел парамедиком на фронт.

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