Alyosha насмешила забавным свадебным фото, где Тарас Тополя с длинными волосами поднял ее на плечо

Украинская певица Alyosha a в День всех влюбленных опубликовала счастливое фото с лидером группы "Антитела", мужем Тарасом Тополей.

В частности, исполнительница показала забавный снимок, сделанный во время их свадьбы. На фото Тарас Тополя с длинными волосами держит счастливую новоиспеченную жену на плече. Alyosha в посте отметила, что верит, что скоро война закончится, и они сделают множество таких радостных кадров, но уже в Украине.

Alyosha и Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Люблю тебя, Тополька! Спасибо Творцу за тебя! Ну, ты все знаешь…И я знаю…И детки…Ты воин за правду и любовь во всем! Гордимся тобой! И благодарю тебя за все! Мы с детьми верим, что совсем скоро будет повод для новых счастливых фото вместе, дома, в Украине!" – поздравила мужа с праздником Alyosha.

Тарас Тополя тоже трогательно поздравил жену с праздником. Он признался ей в любви и поблагодарил за троих замечательных детей.

Alyosha и Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

"С днем влюбленных. Спасибо за любовь, семью и троих тополяток", — обратился к жене Тополя.

Напомним, Alyosha с начала полномасштабной войны вместе с тремя детьми находится в США, а Тарас Тополя остался в Украине и встал на защиту страны. Впрочем, когда музыканту удается, он приезжает к семье на праздники.

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