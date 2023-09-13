Alyosha неожиданно заявила, что меняет псевдоним, и попросила фанатов о помощи

В скором времени у исполнительницы будет новое сценическое имя.

Жена лидера группы "Антитела" Тараса Тополи – певица Alyosha – поделилась своими планами на творчество.

В своем Instagram артистка призналась, что часто получает сообщения от поклонников, которые советуют ей сменить сценическое имя. Исполнительница серьезно задумалась над этим вопросом и твердо решила, что действительно пора выбрать другой псевдоним.

"Сижу и думаю над тем, что много фанатов, много поклонников моих давно мне с любовью, нежно и ласково пишут: "А не хотели бы вы сменить свой псевдоним?". Я думаю об этом и думаю уже довольно давно. Это достаточно тяжелый процесс будет. Я решила, что это надо сделать", — поделилась Alyosha.

Впрочем, у артистки возникли с этим сложности. Как призналась знаменитость, она пока не знает, какое сценическое имя выбрать. Поэтому певица попросила поклонников помочь ей с псевдонимом и посоветовать свои варианты.

"Но у меня есть вопрос! На какой сменить Alyosha? Этот вопрос пока самый сложный, наверное. Поэтому я прошу вашей помощи. Подскажите, набрасывайте свои идеи, как бы вы хотели слышать певицу, которая сейчас перед вами? С каким именем вы хотели ее слышать? Сценическим именем?" – попросила фанатов певица.

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

К слову, фанаты уже начали писать свои варианты. Большинство из них хотели, чтобы Alyosha выбрала сценическое имя – Елена Тополя. Однако были и другие варианты: "Алексея", "Елена Тополя", "Алекса", "остайтесь Alyosha", "TOPOLENA", "Тополька".

Напомним, недавно Alyosha вместе с сыновьями и дочерью вернулась в Украину. Тарас Тополя уже показал счастливые кадры с их встречи.

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