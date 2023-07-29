ALYOSHA очаровала фотографией в объятиях Тараса Тополи с патриотическим пейзажем

Певица ALYOSHA поделилась счастливым фото со своим мужем, лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей.

Фотографию исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram. На солнечном селфе ALYOSHA в легком цветастом платье позировала в объятиях Тараса на патриотическом фоне — поле и небо за спинами артистов очень походило на украинский флаг.

ALYOSHA и Тарас Тополь / Фото: instagram.com/alyoshasinger

В подписи на фото ALYOSHA обратилась к украинцам и поздравила их с Днем украинской государственности, который отмечается 28 июля. Певица объяснила, почему считает этот день важным для нашей страны.

"Вспоминая прошлое, мы помним подвиги наших предков, которые несли борьбу за свободную и самостоятельную Украину. Сегодня же мы обращаем взгляд в будущее, полное надежды и просветления. Мы гордимся своей богатой культурой, языком и традициями. Этот день - это время поддерживать единство и сопереживать как нации, ведь именно вместе мы строим сильную, демократическую и процветающую страну. От всей души поздравляю украинцев с праздником Государственности и желаю мира, благополучия и благополучия для нашей родной Украины", - написала ALYOSHA.

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