Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Alyosha ошеломила суммой, которую потратила на участие в "Евровидении": "Это очень много забрало денег"

Alyosha ошеломила суммой, которую потратила на участие в "Евровидении": "Это очень много забрало денег"

Alyosha

Артистка выступала на песенном конкурсе 14 лет назад.

Украинская певица Елена Тополя, которая ранее использовала псевдоним Alyosha, ошеломила суммой средств, которую ей пришлось потратить на участие в "Евровидении-2010".

Исполнительница призналась, что больше не хочет выступать на международном музыкальном конкурсе. Дело в том, что артистке 14 лет назад пришлось потратить кругленькую сумму, а именно 400 тысяч долларов. Alyosha призналась, что даже вкладывала и свои средства, и брала займы. Также многие вкладывались в выступление певицы даром.

Певица Alyosha / © instagram.com/alyoshasinger
Певица Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Я бы не поехала на "Евровидение". Мой опыт с расходом своих денег, займы, ты кто вкладывал даром… В общем, эта поездка вылилась более чем в 400 тысяч долларов. Это Норвегия, Осло, очень много направлений, которые были созданы под наше выступление: вечеринки, игры, акции — это все очень много забрало денег", — рассказала исполнительница в разговоре со Славой Деминым.

Alyosha подчеркнула, что говорит правду. Средства ей потом пришлось отрабатывать, но, к счастью, многие простили ей займы и не просили возвращать.

"Я не лгу… Если бы я что-то лгала, наговаривала, это было бы некрасиво… Я говорю правду, я говорю честно и искренне, как это было. Нам много чего простили… Это большая компания очень благородных людей", — добавила артистка.

Отметим, Alyosha в 2010 году принимала участие в "Евровидении", где выступала с песней Sweet People. На 55-м по счету песенном конкурсе, который проходил в Осло, исполнительница заняла 10 место.

Напомним, недавно Тина Кароль тоже рассказала о финансовой стороне "Евровидения". В 2006 году артистка потратила на выступление кругленькую сумму средств, которую потом пришлось отдавать не один год. Однако, в отличие от Alyosha, Кароль охотно бы еще раз поехала на "Евровидение".

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация