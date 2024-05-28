Alyosha ошеломила суммой, которую потратила на участие в "Евровидении": "Это очень много забрало денег"

Украинская певица Елена Тополя, которая ранее использовала псевдоним Alyosha, ошеломила суммой средств, которую ей пришлось потратить на участие в "Евровидении-2010".

Исполнительница призналась, что больше не хочет выступать на международном музыкальном конкурсе. Дело в том, что артистке 14 лет назад пришлось потратить кругленькую сумму, а именно 400 тысяч долларов. Alyosha призналась, что даже вкладывала и свои средства, и брала займы. Также многие вкладывались в выступление певицы даром.

Певица Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Я бы не поехала на "Евровидение". Мой опыт с расходом своих денег, займы, ты кто вкладывал даром… В общем, эта поездка вылилась более чем в 400 тысяч долларов. Это Норвегия, Осло, очень много направлений, которые были созданы под наше выступление: вечеринки, игры, акции — это все очень много забрало денег", — рассказала исполнительница в разговоре со Славой Деминым.

Alyosha подчеркнула, что говорит правду. Средства ей потом пришлось отрабатывать, но, к счастью, многие простили ей займы и не просили возвращать.

"Я не лгу… Если бы я что-то лгала, наговаривала, это было бы некрасиво… Я говорю правду, я говорю честно и искренне, как это было. Нам много чего простили… Это большая компания очень благородных людей", — добавила артистка.

Отметим, Alyosha в 2010 году принимала участие в "Евровидении", где выступала с песней Sweet People. На 55-м по счету песенном конкурсе, который проходил в Осло, исполнительница заняла 10 место.

Напомним, недавно Тина Кароль тоже рассказала о финансовой стороне "Евровидения". В 2006 году артистка потратила на выступление кругленькую сумму средств, которую потом пришлось отдавать не один год. Однако, в отличие от Alyosha, Кароль охотно бы еще раз поехала на "Евровидение".

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