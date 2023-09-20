Alyosha откровенно рассказала о проблемах в отношениях с Тарасом Тополей: "Мне срывало крышу"

Украинская певица Alyosha откровенно рассказала, какие проблемы в браке возникали у них с мужем, лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей.

Исполнительница говорит, что они с возлюбленным не переживали кризисы в отношениях и у них никогда не было желания разойтись. Однако пара время от времени может поругаться. Как призналась Alyosha, она может сказать мужу что-то обидное, за что ей потом досадно. Впрочем, пара находит общий язык и мирится. Певица говорит, что обычно она первой идет на примирение.

Alyosha и Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Мы никогда не хотели развестись. У нас были вопросы, какие-то ситуации, но разойтись мы никогда не хотели. И с его стороны, и с моей – чтобы не произошло, такого мнения нет. Я умею подколоть. То, что мне не нравится, то, что меня беспокоит внутри, я могу себе надумать, придумать, разогнать, а потом как спросить, как сказать. У меня есть такая черта, которая мне самой не нравятся, но я работаю над этим. Я всегда иду первой на примирение, и я всегда извиняюсь", — рассказала Alyosha в интервью Славе Демину.

Также артистка призналась, что один из самых сложных периодов их брака был тогда, когда Тарас Тополя находился в Украине, а она с детьми из-за войны уехала в США. Артистка говорит, что отношения на расстоянии – это очень сложно. Исполнительница сердилась, что муж не рядом с ней и их детьми. Alyosha говорит, что им удалось пережить этот период, ведь они постоянно были на связи друг с другом и общались.

Alyosha и Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Коммуникация, каждый день. Мне немного срывало крышу. Я очень скучала по нему. Не знаю, как объяснить это чувство, когда ты понимаешь, что есть возможность быть вместе, даже в ситуации войны, но этого почему-то не происходит. И это меня просто злило, очень сильно. И иногда оно накапливается, и я могу что-то выдать, а его это тоже бесит. Он приезжал и пытался максимально присутствовать в жизни детей, в воспитании и со мной. Но этого недостаточно", — поделилась исполнительница.

Напомним, ранее Alyosha призналась, сколько средств потратила на жизнь за границей. Также певица рассказала, как их с Тарасом Тополей дети самостоятельно зарабатывают деньги.

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