Alyosha откровенно рассказала о семейном кризисе с Тарасом Тополей: "Я не могла больше"

Супругам было тяжело, когда Елена с детьми была в США, а певец – в Украине.

Украинская певица Елена Тополя, у которой ранее был псевдоним Alyosha, откровенно рассказала о пережитом семейном кризисе с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей.

Исполнительница делится, что проблем как таковых в их отношениях с мужем не было. Однако испытания не обошли их семью. Супругам было тяжело, когда Елена с детьми проживала в США, а Тарас – в Украине. Для певицы было важно, чтобы семья находилась вместе. Когда же они проживали отдельно, над певицей одерживали верх ее "тараканы". В конце концов, Тополя решила эту проблему, поэтому в 2023 году она вернулась в Украину.

Тарас Тополя с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/tarastopolia

"Кризис был не в отношениях. Кризис был вообще в семье. Потому что для меня важно, чтобы и мама, и папа с детьми были вместе. И было достаточно времени, уделяли достаточно внимания, проявляли достаточно любви. И друг к другу точно так же должно проявляться... То есть эти вещи для меня важны, они мне нужны, и, когда я их не получаю, я сначала злюсь, а потом у меня начинают появляться свои тараканы. Поэтому нужно было что-то делать с этим, я не могла больше в США находиться", — рассказала исполнительница в интервью для "Шлягер FM".

В конце концов, возвращение Елены Тополи в Украину пошло семье на пользу. Семейный кризис супругов прошел. Исполнительница уверяет, что между ними с мужем сейчас прекрасные отношения.

Тарас Тополя с женой и детьми / Фото: instagram.com/tarastopolia

Напомним, Тарас и Елена Тополи живут в браке почти 14 лет. Недавно певица поделилась, что им дает возможность держаться вместе в течение столь длительного времени.

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