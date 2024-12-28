Alyosha перенесла операцию и разрыла свой диагноз: "Ставила сетку"

Украинская певица Елена Тополя, которая ранее имела псевдоним Alyosha, сообщила о своей операции.

На одном из светских мероприятий в комментарии "Неймовірній правді про зірок" исполнительница рассказала о своем состоянии здоровья. И вспомнила, как за этот год у нее диагностировали диастаз, когда присутствует расхождение прямых мышц живота. Исправлять это певица взялась хирургическими методами. Елена говорит, что во время операции ей вставили специальную сетку, которая и устранила проблему.

В то же время певица делится, что сейчас она чувствует себя хорошо, но шрам на животе все еще виден. Так что в будущем она не исключает, что сделает там большое тату.

Елена Тополя (Alyosha)

"Я ложилась под нож. Может, увидите, как когда-то у меня здесь (на животе – прим. ред.) будет большое тату. Я ставила сетку, потому что у меня было полное расхождение мышц – диастаз", — призналась певица.

Напомним, недавно певица Елена Тополя рассказала о проблемах с весом. Так, артистка из-за чрезмерного стресса и работы резко потеряла более 10 кг за короткий период. Однако она начала налаживать режим и раскрыла, как смешно ее поддерживает муж, музыкант Тарас Тополя.

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