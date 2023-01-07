Alyosha поделилась фотографиями с тремя детьми и Тарасом Тополей, прилетевшим на Рождество в США

Певица Alyosha показала, как они вместе с тремя детьми и мужем, певцом Тарасом Тополей, отпраздновали Рождество.

Лидер группы "Антитіла" приехал из Украины в США, где наконец-то смог увидеться с семьей и провести время вместе. Жена артиста поделилась семейными кадрами на своей странице в Intsgaram и поздравила празднующих Рождество 7 января.

"С Рождеством Христовым! Божьей милости и милости всем! Молимся за нашу великую семью Украина", — написала Alyosha.

Фото: instagram.com/alyoshasinger

На фотографиях, которыми поделилась певица, она сделала селфи среди веточек новогодней елки, а на другом фото Тарас Тополя позировал вместе с двумя сыновьями, Марком и Романом, а также держал на руках дочь Марию.

Фото: instagram.com/alyoshasinger

Напомним, что сейчас Alyosha вместе с детьми находится в США, где проживают родители Тополя. Музыкант решил остаться в Украине и пошел служить парамедиком в ВСУ, но время от времени все же наведывается к родным в гости.

Ранее Настя Каменских, Тина Кароль и другие звезды украинского шоу-бизнеса показали, как встречают Рождество Христово.

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