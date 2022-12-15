Alyosha поделилась редкой фотографией с двухлетней дочерью от Тараса Тополи

Певица Alyosha с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину вместе с тремя детьми находится в США, куда ее отправил к своим родителям муж, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.

Там артистка дает благотворительные концерты, а также занимается воспитанием трех несовершеннолетних детей. На днях исполнительница поделилась со своими подписчиками в Instagram редким фото. Alyosha опубликовала фото дочери Марии, третьего ребенка от Тараса Тополи. Пара воспитывает еще двух старших сыновей – 9-летнего Романа и 7-летнего Марка.

Дочь и сын Alyosha и Тараса Тополи / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Нет ничего, что бы отняло радость сердца, когда ты видишь счастливых детей! Это наша большая надежда и большая любовь! Пусть новые поколения казаков и казачек будут счастливыми! Давайте воспитывать, друзья, достойных и настоящих украинцев! Чтобы не произошло снова беды в прекрасном государстве Украина!" – таким комментарием сопроводила фотографию Alyosha.

Напомним, что недавно Alyosha впервые за долгое время представила лирическую песню "Мене створив", лирик-видео к которой сняла на побережье Атлантического океана.

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